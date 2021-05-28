Был счастлив узнать, что выступлю на чемпионате мира в Баку - гимнаст из Литвы

БАКУ /Trend/ - Был счастлив узнать, что выступлю на чемпионате мира в Баку, рад представлять свою страну на этом масштабном спортивном соревновании, сказал в пятницу Trend участник чемпионата мира по аэробной гимнастике, спортсмен из Литвы Ноюс Ярмала.

"Это мой первый чемпионат во взрослой возрастной категории. Впечатления замечательные, остался доволен представленной в ходе соревнований программой, буду и дальше работать, много тренироваться, чтобы достичь высоких результатов", - сказал литовский гимнаст.

Ноюс Ярмала отметил прекрасную организацию чемпионата мира.

"Все на высшем уровне, организация просто прекрасная – условия для тренировок, питание, транспорт. Мы даже успели совершить прогулку в первый день, пошли в Старый город (прим.- Ичери шехер), это очень красивое место, мне понравилось", - добавил он.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)