Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэростеп заняла команда из России

БАКУ /Trend/ - Первое место на 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике в Баку в программе аэростеп заняла команда из России с результатом 17.700 балла, сообщает в пятницу Trend.

Второе место – у команды Украины (17.200 балла), на третьем месте – команда Италии (17.100 балла).

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)