Для нас большое счастье приехать в Азербайджан на чемпионат мира – гимнасты из Бразилии

Общество 28 мая 2021 20:07 (UTC+04:00)
Для нас большое счастье приехать в Азербайджан на чемпионат мира – гимнасты из Бразилии

БАКУ /Trend/ - Для нас большое счастье и радость приехать в Азербайджан на чемпионат мира по аэробной гимнастике. Мы наслаждаемся каждым моментом соревнований, сказали в пятницу Trend спортсмены из Бразилии Лукас Барбоза и Тамирес Сильва.

"Участвовать в таких масштабных соревнованиях - прекрасное чувство. Стараемся делиться своей радостью со всеми поклонниками аэробной гимнастики", - отметил Барбоза.

"В Баку учтены все организационные моменты, созданы замечательные условия для спортсменов, нас без внимания не оставляют ни на секунду. В Национальной арене гимнастики комфортно и удобно", - подчеркнула Тамирес Сильва.

Спортсмены добавили, что впервые приехали в Баку, но надеются еще не раз посетить столицу Азербайджана.
Касаясь соперников на чемпионате мира Лукас Барбоза отметил, что все гимнасты достойны стать победителями.

"Все соперники достойные. Мы тепло и доброжелательно общаемся, поддерживаем друг с друга. Но спорт, есть спорт, и безусловно, выходя на ковер между нами присутствует соревновательный момент", - сказал он.
16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Майское путешествие по Ичери шехер (ФОТО)
Майское путешествие по Ичери шехер (ФОТО)
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Меры ЦБ по усилению иммунитета страхового рынка Азербайджана важны для его надежного развития – АСА Финансы 20:24
Для нас большое счастье приехать в Азербайджан на чемпионат мира – гимнасты из Бразилии Общество 20:07
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике в программе аэростеп (ФОТО) Общество 19:50
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэростеп заняла команда из России Общество 19:30
Отставка Айвазяна показывает, что Армения находится в глубоком политическом кризисе – азербайджанский политолог Политика 19:21
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике среди трио и в индивидуальной программе у женщин (ФОТО) Общество 19:06
Отставка Ары Айвазяна является результатом глубокого противостояния в правительстве Армении – политобозреватель Политика 19:05
Турецкая спортсменка завоевала золото в индивидуальной программе на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку Общество 19:01
Обострение ситуации на границе не сулит народу Армении ничего хорошего – азербайджанский депутат Политика 18:46
Глава IATA считает, что кризис авиаотрасли вызван ограничениями из-за пандемии Транспорт 18:44
С начало года порты Турции приняли свыше 3 тысяч судов Турция 18:30
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку заняло трио из Болгарии Общество 18:29
В Баку стартовали финальные соревнования 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 18:20
В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная атмосфера – итальянская спортсменка Общество 18:20
Цифровизация электронного правительства Азербайджана может потребовать отказа от удостоверений личности ИКТ 18:15
В настоящее время в Бакинском метро нет каких-либо технических проблем – ЗАО Общество 18:03
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций почти вчетверо Бизнес 17:59
Был счастлив узнать, что выступлю на чемпионате мира в Баку - гимнаст из Литвы Общество 17:52
В городе Шуша торжественно отметили День Республики (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:42
Лучшие моменты второго дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 17:36
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт в честь Дня Республики (ФОТО) Культура 17:35
Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 17:18
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в командном зачете (ФОТО) Общество 17:17
Азербайджанская команда вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 17:06
На азербайджанских телеканалах в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 16:59
Экспорт азербайджанского газа в Турцию вырос на 16% Энергетика 16:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:38
В Азербайджане выявлены 242 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 392 человека Общество 16:34
Благодарны Азербайджану за предоставленную возможность проявить себя на соревновании – украинские гимнасты Общество 16:33
Команда Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в программе аэродэнс (ФОТО) Общество 16:27
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) Общество 16:15
Новые видеокадры уничтожения военной техники армянской стороны во время Отечественной войны Азербайджана Политика 16:08
Филармония отметила День Республики и свое 85-летие праздничным концертом "Мой Азербайджан" (ФОТО) Культура 15:44
На каких условиях может быть заключен новый контракт по «Шах Дениз-1»? Энергетика 15:40
Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов вышел в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку Общество 15:22
Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе - МИД Азербайджана Политика 14:56
Бакинский метрополитен закупит новые вагоны Экономика 14:54
Объем депозитов в банках Азербайджана незначительно вырос за год Финансы 14:49
Азербайджан завоевал авторитет на международной арене - депутат Политика 14:45
Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции (ФОТО) Политика 14:41
В Бакметрополитене опровергли утверждения о повышении стоимости проезда Общество 14:28
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 13 новых зараженных, ни один больной COVID-19 не умер Израиль 14:13
Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в апреле превысил $100 млн Турция 14:05
Аджария открывает туристический сезон с 15 июня Грузия 14:04
В Иране за сутки от коронавируса скончались 184 человека Общество 14:02
Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу США 14:01
Песков заявил, что встречи Путина и Асада пока в планах нет Россия 14:00
В Баку определились финалисты чемпионата мира по аэробной гимнастике среди смешанных пар Общество 13:55
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 13:50
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты второй попытки сдачи экзамена в магистратуру вузов Общество 13:47
Россия и Словения договорились проработать правовую базу в области защиты инвестиций Россия 13:45
Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентом ФРГ Европа 13:43
В Агдаме создается промышленный парк - Указ Политика 13:31
Президент Ильхам Алиев побывал в крепости Шахбулаг в Агдаме (ФОТО) Политика 13:28
Президент Ильхам Алиев побывал в мечети Гияслы в Агдаме (ФОТО) Политика 13:27
В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом (ФОТО) Политика 13:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам (ФОТО) Политика 13:24
Глава Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:15
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового здания Агдамской городской школы номер 1 (ФОТО) Политика 13:14
Совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана вырос за год Финансы 13:12
Организация ЧМ по аэробной гимнастике в Баку просто фантастическая – болгарская спортсменка Общество 13:09
Президент Ильхам Алиев побывал в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали хана в Агдаме (ФОТО) Политика 13:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка (ФОТО) Политика 12:51
Президент Азербайджана заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построено в городе Агдам (ФОТО) Политика 12:49
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии высадки деревьев в Агдамском городском лесопарке (ФОТО) Политика 12:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Агдам, заложен фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам (ФОТО) Политика 12:45
Грузы из Африки переориентированы на маршрут ТМТМ через Азербайджан, Грузию и Казахстан Транспорт 12:31
В столице и регионах Азербайджана за год незначительно снизилось банковское кредитование Финансы 12:27
Туркменистан и Израиль обсудили перспективы взаимодействия в ряде сфер Бизнес 12:25
В Баку стартовал второй день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 12:23
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева (ФОТО) Социум 12:21
Азербайджан вдвое увеличил экспорт пластмассы Бизнес 12:10
Село Гасанлы Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 12:10
"Я – Азербайджанец!" - В Киеве снят клип в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:06
Азербайджан обнародовал экспорт нефти в Ирландию Энергетика 11:59
Метро Баку до окончания карантина будет работать в соответствии с рекомендациями Оперштаба при Кабмине Общество 11:55
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 11:50
Внешнеторговый оборот Турции в апреле превысил $40 млрд Турция 11:47
Армении стоит прислушаться к Азербайджану и передать карты минных полей - российский политолог Политика 11:38
Премьер Азербайджана встретился с белорусским коллегой Политика 11:36
В Париже прошел концерт в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:26
Проактивные услуги электронного правительства Азербайджана способствуют росту аудитории госпорталов ИКТ 11:24
Иран значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 11:20
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыване Политика 11:19
Афганский банк может открыть свой филиал в Туркменистане Бизнес 11:08
В России на 10% снизили экспортную пошлину на вывоз соевых бобов Россия 10:41
Азербайджан экспортировал в Швейцарию ненефтяную продукцию на более чем $68 млн Бизнес 10:36
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:35
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем Республики Общество 10:31
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО) Политика 10:26
Около 50% всех выданных кредитов в Азербайджане приходится на долю домохозяйств Финансы 10:25
Названы сроки выхода интерконнектора Греция-Болгария на полную мощность Энергетика 10:19
Thales улучшает экономические и технические характеристики линий Бакинского метрополитена Экономика 10:19
Начинается один из наиболее сложных этапов в строительстве газового интерконнектора IGB Энергетика 10:10
Назван срок проведения обязательных процедур после завершения строительства IGB Энергетика 10:07
Банки Азербайджана за год многократно расширили ипотечное кредитование Финансы 10:03
Губернатор Оклахомы подписал декларацию по случаю 103-й годовщины образования АДР Политика 10:01
Румыния объявила, что откроет границы для израильтян с 1 июня Израиль 09:55
Группа министров иностранных дел ЕС посетит страны Южного Кавказа Грузия 09:51
Обстановка в Армении грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну – экс-президент Армения 09:37
Все новости