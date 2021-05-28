Очень нравится приезжать в Азербайджан и выступать здесь на соревнованиях – российская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Очень нравится приезжать в Азербайджан и выступать здесь на соревнованиях, сказала в пятницу Trend российская гимнастка, бронзовый призер чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку Дарья Тихонова.

«На соревнованиях, проводимых в Азербайджане, участвую во второй раз, впервые приехала сюда в 2019 году на чемпионат Европы.

Чемпионат мира в Баку – это самые масштабные соревнования, на которых я была. В Национальной арене гимнастики абсолютно все предусмотрено как для спортсменов, так и для тренеров, организация на высшем уровне. Зал большой, хорошее освещение – вообще всё замечательно», – подчеркнула российская спортсменка.

Говоря о своем выступлении в финале индивидуальной программы, Тихонова отметила, что всегда есть к чему стремиться: «В финале все прошло замечательно, постаралась исправить вчерашние ошибки. Понятно, что хотелось выступить лучше, но это значит, что есть над чем работать, и стремиться дальше к победам», – сказала спортсменка.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут выступать с флагом и гимном своей страны. В Баку спортсмены выступают под флагом российской федерации гимнастики.

«Поначалу мы конечно расстроились, что не сможем выступать под флагом своей страны. Но держимся, нас морально очень сильно поддерживают болельщики», – сказала гимнастка, отвечая на вопрос, как данная ситуация отразилась на моральном настрое сборной.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)