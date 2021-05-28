В Азербайджанской Армии прошли мероприятия по случаю Дня Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанской Армии прошли мероприятия по случаю 28 мая - Дня Республики.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в воинских частях были организованы занятия по общественно-политической подготовке, «круглые столы», конференции, экскурсии, экспозиции книг, фотографий и рисунков, состоялись показы документальных и художественных фильмов.

Были посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Национальным героям Азербайджана и Героям Советского Союза, Аллеи Шехидов, проведены работы по благоустройству территорий.

В воинских частях состоялись праздничные концерты, массовые военно-патриотические и другие мероприятия.