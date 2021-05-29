Два бакинских поселка соединит линия метро

БАКУ /Trend/ - Поселки Ходжасан и Гарачухур соединит линия метро протяженностью 40 километров.

Об этом сказал журналистам заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, после сдачи в эксплуатацию станции метро "8 Ноября" число станций Бакметрополитена достигло 26.

"Станция "8 Ноября" находится на "фиолетовой" линии, которая будет начинаться в поселке Ходжасан. Она является третьей станцией на этой линии, которая протянется до поселка Гарачухур и будет состоять из 12 станций.

На трехуровневой станции установлено 17 эскалаторов и три лифта. Здесь созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)