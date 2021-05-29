Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для бесперебойного электроснабжения новой станции метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция напряжением 35 киловольт.

Об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, для бесперебойного электроснабжения на станции также установлено четыре генератора.

"Общая длина станции составляет 363,5 метра. Платформа вмещает семь вагонов. Думаю, что станция "8 Ноября", которая откроется 31 мая, сыграет важную роль в пассажироперевозках", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)