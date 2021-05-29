Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Для бесперебойного электроснабжения новой станции метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция напряжением 35 киловольт.
Об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, сообщает в субботу Trend.
По его словам, для бесперебойного электроснабжения на станции также установлено четыре генератора.
"Общая длина станции составляет 363,5 метра. Платформа вмещает семь вагонов. Думаю, что станция "8 Ноября", которая откроется 31 мая, сыграет важную роль в пассажироперевозках", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО)
Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город»
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Провокация, совершенная в последние дни армянской армией, не должна была остаться без ответа и не осталась
Президент Ильхам Алиев: Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания
Президент Ильхам Алиев: В течение этих 17 лет я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы перешли в наступление в направлении Агдамского района, то у нас было бы много шехидов
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что безопасности нашего народа, государства грозит хоть малейшая опасность, то немедленно на месте уничтожим врага
Отставка Айвазяна показывает, что Армения находится в глубоком политическом кризисе – азербайджанский политолог
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике среди трио и в индивидуальной программе у женщин (ФОТО)