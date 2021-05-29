БАКУ /Trend/ - В Иране за сутки от коронавируса скончались 173 человека.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в субботу Trend.

Таким образом, в Иране за все время пандемии от COVID-19 скончался в общей сложности 79 741 человек.

Коронавирусом за сутки в стране заразились 7 107 человек, общее число заболевших достигло 2 893 218. Состояние 4 296 пациентов оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня от коронавируса в Иране выздоровели 2 425 033 человека.

В стране за все время пандемии проведено более 19,6 миллиона тестов на COVID-19.

В Иране использовано около 3,84 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 3,33 миллиона человек, вторую - 508 тысяч.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)