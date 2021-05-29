В Баку стартовал заключительный день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня на ЧМ пройдут финалы в индивидуальной программе среди мужчин, смешанных пар, групп и в программе аэродэнс.

Перед началом соревнований состоялось представление финалистов. О старте финалов объявил посол 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, известный спортсмен, многократный чемпион Европы и мира, тренер Владислав Оскнер (Россия).

В заключительный день сборная Азербайджана выступит в трех финалах. В индивидуальной программе нашу страну представит спортсмен Владимир Долматов, а в программе аэродэнс - команда в составе Нурджана Джаббарлы, Мадины Мустафаевой, Имрана Имранова, Эльчина Мамедова, Нармины Гусейновой, Айхана Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акифа Кяримли.

В финале среди групп выступит команда в составе Владимира Долматова, Имрана Имранова, Балаханым Ахмедовой, Хошгядям Гулиевой, Нармины Гусейновой.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)