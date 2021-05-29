Спортсмен из Испании завоевал "золото" на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первое место на 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе среди мужчин с результатом 22.350 балла занял спортсмен из Испании Мигель Мане, сообщает в субботу Trend.

На втором месте - российский гимнаст Роман Семенов (22.200 балла), третьем - Лукас Барбоза из Бразилии (22.150 балла).

Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов с результатом 21.100 балла в финале занял седьмую позицию.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)