Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Золото" 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар с результатом 22.400 балла завоевали спортсмены из Италии - Микела Кастольди и Давид Донати, сообщает в субботу Trend.

Серебряная медаль - у представителей Венгрии - Даниэля Бали и Фанни Мазач (22.100 балла), "бронзу" завоевала российская пара Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев (22.050 балла).

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)