В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин и смешанных пар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин и смешанных пар, сообщает Trend.

Первую ступень пьедестала в индивидуальной программе среди мужчин занял гимнаст Мигель Мане (Испания), на втором месте - российский спортсмен Роман Семенов, третьем - Лукас Барбоза (Бразилия).

Золотую медаль среди смешанных пар завоевали спортсмены из Италии (Микела Кастольди и Давид Донати), серебряную - представители Венгрии (Даниэль Бали и Фанни Мазач), "бронзу" завоевала российская пара (Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев).

Также была вручена награда ВТБ за лучшее выступление в индивидуальной программе. Ее удостоились турецкая спортсменка Айше Онбаши и российский гимнаст Роман Семенов.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)