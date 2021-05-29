Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 38 889 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 34 008, вторую - 4 881.
Общее число вакцинированных в стране составляет 2 208 074, первую дозу вакцины получили 1 313 364, вторую - 894 710 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин и смешанных пар (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях в Турции (ФОТО)
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии (ФОТО)
Спортсмен из Испании завоевал "золото" на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе (ФОТО)
Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО)
Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город»
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Провокация, совершенная в последние дни армянской армией, не должна была остаться без ответа и не осталась