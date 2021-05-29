В Азербайджане выявлено 164 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 419 человек (версия 2)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 164 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 419 человек, скончались - семь, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 333 723 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 323 617 человек вылечились, 4 903 - скончались, число активных больных составляет 5 203.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 004 теста на коронавирус, а за весь период пандемии - 3 503 639.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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