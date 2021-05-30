Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

Баку/Trend/- Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 мая.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, после полудня временами усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +18...+21°С, днем +​​25...+30°С, в Баку – ночью +18...+20°С, днем +​​28...+30°С. Атмосферное давление будет на уровне 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65–75 процентов, днем – 45–50 процентов.

В регионах Азербайджана 31 мая будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых горных районах ожидаются молнии и кратковременные дожди. Утром возможен туман, будет дуть западный ветер, который временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью +17...+22°С, днем +​​31...+36°С, в горах – ночью +12...+17°С, днем ​​+21...+26°С.

(Редактор: Надир Насиров)

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