В азербайджанской армии проводятся опросы для изучения вопросов, интересующих личный состав (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2021 год в азербайджанской армии проводятся анонимные опросы с целью изучения вопросов, представляющих интерес для личного состава, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе опросов, проводимых с участием офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны, с военнослужащими ведутся беседы на различные темы, даются ответы на вопросы, связанные со службой, проводится регистрация их обращений и предпринимаются соответствующие шаги для принятия мер.

Согласно поручению министра обороны, во всех видах войск, объединениях, соединениях и отдельных воинских частях в плановом порядке в течение года будут проводиться опросы с целью повышения эффективности и результативности проводимой работы.

(Редактор: Надир Насиров)