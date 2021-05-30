В Азербайджане выявлен 141 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 486 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 141 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 486 заболевших, скончались 4 человека, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 333 864 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 324 103 человека вылечились, 4 907 – скончались, число активных больных составляет 4 854 человека.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 5 535 тестов на коронавирус, а за весь период пандемии – 3 509 174 теста.