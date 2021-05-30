БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 39 414 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26 149 человек, вторую – 5 321 человек.

Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 2 252 809. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 2 252 809, второй – 900 031 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.