Азербайджанский гимнаст завоевал "бронзу" на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира по спортивной гимнастике в Варне прошел 27-30 мая.

На этом соревновании Азербайджан представили члены сборной Иван Тихонов и Никита Симонов. Иван Тихонов, вышедший в три финала Кубка мира, завоевал "бронзу" в опорном прыжке. В финале упражнения на параллельных брусьях он остановился в шаге от медали, а в упражнении на кольцах - занял пятую позицию.

Другой азербайджанский гимнаст - Никита Симонов в финале упражнения на кольцах занял шестую позицию.

(Текст: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)