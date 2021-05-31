Азербайджанский гимнаст завоевал "бронзу" на Кубке мира в Болгарии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
Кубок мира по спортивной гимнастике в Варне прошел 27-30 мая.
На этом соревновании Азербайджан представили члены сборной Иван Тихонов и Никита Симонов. Иван Тихонов, вышедший в три финала Кубка мира, завоевал "бронзу" в опорном прыжке. В финале упражнения на параллельных брусьях он остановился в шаге от медали, а в упражнении на кольцах - занял пятую позицию.
Другой азербайджанский гимнаст - Никита Симонов в финале упражнения на кольцах занял шестую позицию.
(Текст: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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