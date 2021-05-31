В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для девятиклассников

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 2-3 июня проведет выпускные экзамены для учащихся 9-х классов школ, сообщает в понедельник Trend.

Экзамены пройдут в 28 городах и районах республики.

Они начнутся в 11:00. Пропуск в здание, где пройдет экзамен, завершается в 10.45.

Участники экзамена должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, декларацию о здоровье, оригинал удостоверения личности.

В экзамене, который состоится 2 июня, планируется участие 18 609, а 3 июня - 20 438 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)