В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для девятиклассников
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 2-3 июня проведет выпускные экзамены для учащихся 9-х классов школ, сообщает в понедельник Trend.
Экзамены пройдут в 28 городах и районах республики.
Они начнутся в 11:00. Пропуск в здание, где пройдет экзамен, завершается в 10.45.
Участники экзамена должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, декларацию о здоровье, оригинал удостоверения личности.
В экзамене, который состоится 2 июня, планируется участие 18 609, а 3 июня - 20 438 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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