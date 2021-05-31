Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности»

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) совместно с Евразийским союзом университетов (EURAS) организовала вебинар на тему «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности».

Президент EURAS профессор Мустафа Айдын, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде выступили на вебинаре со вступительными речами.

Было отмечено, что рейтинг университетов мира впервые был составлен в 2003 году генеральным директором Конфедерации британской промышленности и канцлером Уорикского университета Ричардом Ламбертом. Р. Ламберт предложил провести рейтинг британских университетов, чтобы определить их место на мировой арене.

Спустя некоторое время этот рейтинг начали проводить различные организации и институты в разных странах.

Рейтинговая таблица составляется ​​на основе различных критериев, включая активность интернет-адресов университетов, количество их электронных публикаций и т.д. Одним из этих критериев являются академические ресурсы вуза.

Данный критерий включает такие показатели, как профессорско-преподавательский персонал университета, успеваемость студентов, обучение, финансовые ресурсы, обеспечение и т.д.

На вебинаре также было отмечено, что рейтинговые таблицы позволяют университетам ясно определить свое место и статус в мире, а также выявить свои проблемы и недостатки. А это мобилизует вузы на принятие соответствующих мер по повышению качества образования.

В настоящее время ряд организаций составляют мировые рейтинги университетов, наиболее влиятельными из которых являются “Times Higher Education World University Rankings" и "QS World University Rankings”.

Панелисты выступили на мероприятии с докладами в следующем порядке:

Консультант ректора Римского университета Ла Сапиенца по рейтингам QS и развитию бизнес-партнерства Дарио Консоли выступил на тему «Молодые университеты и репутация: как повысить глобальную осведомленность и рейтинговый статус». Проректор Стамбульского университета Айдын профессор Зафер Аслан и директор отдела исследований Международного университета Даффодил профессор Кабирул Ислам выступили на тему «Институционализация исследовательской культуры и мировых рейтингов университетов». Директор центра маркетинга и рекрутинга Казахского национального университета им. Аль-Фараби Лейла Деловарова и заведующий кафедрой стратегического маркетинга и бренд-менеджмента этого вуза Жакыбай Суингариев выступили на тему «Опыт интернационализации образования Казахстана». Заведующий отделом стратегического развития Азербайджанского государственного экономического университета Туран Сулейманов выступил на тему «ВУЗы Азербайджана в международных рейтингах: перспективы и вызовы».

Выступившие отметили, что работодатели по всему миру стремятся узнать больше о выпускниках того или иного вуза, обращаясь к рейтингам. Учитывая, что в настоящее время рынок высшего образования считается одним из важнейших секторов экономики, можно с уверенностью сказать, что представительство вузов в региональных рейтингах является как показателем престижа вузов, так и гарантией качественной занятости выпускников на рынке труда.

Модератором вебинара был заместитель директора по учебной части Стамбульского университета Айдын Айше Дениз Озкан.