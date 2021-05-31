Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем - 24-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 40-45 процентов.

Завтра на некоторых горных территориях Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)