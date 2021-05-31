Стартует детский кулинарный конкурс « 4 блюда » (ВИДЕО)

В связи с 1 июня – Днем Защиты Детей, в одной из самых популярных и вкусных кулинарных групп социальной сети Facebook, - «Азербайджанская кухня и не только» - с 31-го мая стартует детский конкурс «4 Блюда». В рамках этого конкурса дети каждую неделю будут готовить завтраки, обеды, десерты и ужины. В конце недели будут рассмотрены блюда всех участников и выявлены 4 победителя, которые будут награждены ценными подарками.

В конкурсе могут принять участие все дети в возрасте от 2 до 18 лет. Разумеется, помощь взрослых членов семьи разрешена, так как главная цель конкурса – привлечь внимание детей к кухне, научить их готовить самые простые блюда, проводить время вместе с семьёй и получать удовольствие.

"6 месяцев в нашей группе продолжался конкурс "Вкус мира ", в котором принимали участие взрослые, а месяц июнь мы хотим полностью посвятить детям. Мне пришло в голову организовать конкурс, который поможет детям и научит их чему-то важному. Надеюсь, что в течение одного месяца мы сможем добиться отличных результатов, и наши дети даже научатся готовить для себя некоторые блюда самостоятельно. Я сама с большим удовольствием буду готовить блюда для этого конкурса вместе с моими 3 детьми ", - подчеркнула автор конкурса и админ группы Кюбра Керимли.

Чтобы присоединиться к конкурсу, вам необходимо быть участником Facebook группы «Азербайджанская кухня и не только»: https://www.facebook.com/groups/ 158809490864818/

Подробная информация об условиях участия в конкурсе есть в группе.

Главный спонсор конкурса - Soliton, спонсоры – ресторан “TOUX”, мастерская съедобных букетов “Гранат” и писательница Чинара Кёчарли.

Напомним, что группа «Азербайджанская кухня и не только» функционирует с 2011 года и объединяет более 22 тысяч участников.