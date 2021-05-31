БАКУ /Trend/ - В отдельные дни июня в Баку будет до 33-38 градусов тепла, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В июне среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, местами несколько выше. Объем месячных осадков также будет близок к климатической норме, однако в отдельных местах может превысить ее.

В начальные дни первой декады на территории Азербайджана погода будет относительно стабильной, однако в горных и предгорных территориях ожидаются грозовые дожди, умеренный северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 23-26 градусов, что близко и немного выше климатической нормы.

Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 25-30, в отдельные дни – до 33-38 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, местами будет превышать ее (норма – 9012 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)