Новые Дизайны в нашем магазине!

БАКУ/Trend/ - Мы приглашаем вас ознакомиться с нашими новыми дизайнами, где вы можете создавать концентрированные зоны в офисах и зонах ожидания, обеспечивая при этом физическую изоляцию.

Лента: высокоэнергичная и динамичная

Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать изолированную рабочую среду.... Лента, перенося тепло дерева в рабочую зону, добавляет в окружающую среду, в которой она находится, естественный и чистый воздух. Лента прозведена для тех, кто предпочитает динамичные, энергичные, удаленные от монотонности рабочие зоны..

Unit Bench: Решение Zivella для удобства

Unit Bench который обеспечивает изоляцию в зонах ожидания благодаря своей длинной спиной нацелено для повышения комфорта посетителей в зонах ожидания благодаря своим штативам и системе электрификации (?), которые могут быть размещены между или по углам отсеков сидений..

Part Bench: Пространство в Пространстве

Part Bench, который позволяет создавать пространство в пространстве, обеспечивает звукоизоляцию, сводя к минимуму факторы окружающей среды с помощью текстильных покрытий промежуточных разделителей. Благодаря своему инновационному дизайну, Part Bench предлагает пространство, которое облегчает для жителей рабочей среды изоляцию и фокусировку.