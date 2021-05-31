В Азербайджане выявлено 92 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 462 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 92 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 462 заболевших, скончались 6 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 333 956 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 324 565 человек вылечились, 4 913 – скончались, число активных больных составляет 4 478 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведено 4 815 тестов, в целом за все время пандемии – 3 513 989 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)