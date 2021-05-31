БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 407 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 180 человек, вторую – 227 человек.

Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 2 253 216. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 352 958, второй – 900 258 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев)