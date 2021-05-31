Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в воду мальков осетровых рыб (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 31 мая при совместной организационной поддержке Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов в рамках широкомасштабного проекта "Богатые бассейны", направленного на защиту и восстановление биоресурсов внутренних водных бассейнов Азербайджана, состоялась церемония выпуска в воду 550000 мальков осетровых рыб, выращенных на заводах по разведению рыб в ООО Xıllı-Balıq , ООО AzVarvara, ООО Azerbaijan Fish Farm.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Как известно, в течение последних десятилетий популяции редких видов рыб в Каспийском море в результате негативных последствий деятельности человека, загрязнения, контрабанды и чрезмерного вылова достигли точки угрозы исчезновения.

Для всестороннего решения проблемы Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и "Фондом синего моря" Великобритании (BLUE) осуществляют различные меры по охране, восстановлению и общественному просвещению.

Проект "Богатые бассейны" направлен на увеличение естественной популяции видов рыб, выпуск в естественную среду различных мальков рыб, выращиваемых на рыбных заводах, а также на сокращение загрязнения внутренних вод в бассейнах и реализацию мер по развитию рыболовства в законном и цивильном порядке.

Следует отметить, что в рамках проекта, запущенного в мае прошлого года, на сегодняшний день в пруды выпущено более 3 миллионов мальков.

Реализация проекта "Богатые бассейны" совпадает с объявленным 1 мая 4-месячным мораторием в связи с сезоном нереста рыб.