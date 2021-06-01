БАКУ /Trend/ - Участники Гран При Азербайджана "Формулы 1" прошли до вылета в Баку тестирование на коронавирус, сообщили во вторник Trend в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

"Члены всех команд, находящихся в Баку для участия в Гран При Азербайджана "Формулы 1", за 48 часов до вылета сдали тест на коронавирус, и результаты у всех отрицательные. Повторный тест члены команд сдадут через пять дней. Большинство участников соревнования уже в Баку, и сегодня прибудут остальные команды", - сказали в компании.

Отметим, что Гран При Азербайджана "Формулы 1" состоится в Баку 4-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)