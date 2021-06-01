В Азербайджане выявлено 176 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 475 человек (версия 2)

Общество 1 июня 2021 16:55 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 176 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 475 человек, скончались - восемь, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 132 случая заражения коронавирусной инфекцией, 325 040 человек вылечились, 4 921 – скончался, число активных больных составляет 4 171.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 9 649 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 523 638.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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