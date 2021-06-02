Первый по республике: «У Бакинской высшей школы нефти нет конкурентов»

БАКУ/Trend/ - Вусал Керимов, показавший самый высокий результат на вступительных экзаменах в магистратуры вузов Азербайджана, учится на 5-м курсе Бакинской высшей школы нефти (БВШН) на кафедре нефтегазовой инженерии.

Вусал родился в Баку в 1999 году и окончил среднюю школу № 107. Он также получил высокий балл (662) на вступительных экзаменах в бакалавриат БВШН и был зачислен в вуз для обучения по специальности «Нефтегазовая инженерия».

В. Керимов говорит, что образование, которое он получил за пять лет учебы в Бакинской высшей школе нефти, выбранная им специальность и старания его учителей позволили ему основательно подготовиться к экзаменам в магистратуру.

Вусал, набравший 88 баллов в первом туре вступительных экзаменов, будет обучаться в БВШН на степень магистра в области разработки и управления месторождениями.

Он считает, что это соответствует профессии, которую он в настоящее время изучает в Бакинской высшей школе нефти и что БВШН не имеет себе равных в преподавании этой специальности.

Именно поэтому В. Керимов не предпринимал каких-либо попыток продолжить учебу за границей. Он считает, что Бакинская высшая школа нефти не отстает от других зарубежных вузов в том, что касается эффективности обучения.