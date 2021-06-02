Минздрав Азербайджана о гражданах, сдавших позитивный антигенный тест на COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имена граждан, сдавших позитивный антигенный тест на коронавирус, не включаются в единую информационную систему в качестве больных COVID-19.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист министерства здравоохранения Явер Гаджисой.

По его словам, для выявления коронавируса также используются антигенные тесты, которые часто называют экспресс-тестами.

"Граждане путают их с ПЦР-тестами. Причина в том, что в обоих случаях берется мазок. Несмотря на высокую надежность антигенного теста, он не является подтверждающим. ПЦР-тест имеет самую высокую точность. Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении также указала, что позитивные антигенные тесты на коронавирус должны быть подтверждены анализом ПЦР", - сказал Гаджисой.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)