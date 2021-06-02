В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 378 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 378 человек, скончались - пять, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 325 418 человек вылечились, 4 926 – скончались, число активных больных составляет 3 944.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 834 теста, а в целом за все время пандемии – 3 532 472.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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