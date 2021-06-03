Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена еще пяти новорожденных детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена еще пяти новорожденных детей шехидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд.

Фонд YAŞAT профинансировал расходы, связанные с рождением сына шехида Русифа Кязымова - Нуранюсифа, сына шехида Хагани Фатиева - Хагани, дочери шехида Эльвина Мамедова - Захраханум, сына шехида Ибрагима Рустамли - Ибрагима, сына шехида Алисахиба Алекперова - Алисахиба.

Матерям новорожденных выплачены пособия в размере 1 000 манатов. Кроме того, на имена детей в банке будут открыты депозитные счета на 5 000 манатов. Средства перечисляются за счет пожертвований, вносимых в фонд. На эти средства регулярно будут начисляться проценты, и дети шехидов смогут снять всю сумму со своих счетов по достижении 18-летнего возраста.

Согласно договору, заключенному между банком и матерями детей, в некоторых случаях они смогут обналичить эти средства раньше установленного срока. Также можно конвертировать эти деньги в любую валюту.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем предоставления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке:https://yashat.gov.az/report/tableau.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)