Приятно будет вернуться на улицы Баку - главный инженер Williams Racing

БАКУ /Trend/ - Приятно будет вернуться на улицы Баку впервые с 2019 года, ведь на трассе азербайджанской столицы и гонщик, и инженеры при настройке машины решают уникальные задачи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный инженер Williams Racing Дэйв Робсон.

По его словам, на трассе Формулы-1 в Баку есть длинные прямые участки и возможности для обгона.

Узкий участок трека у Ичеришехер является визитной карточкой трассы гонок, и при этом каждый сектор имеет свои особенности. Разные углы наклона дорожного полотна, перепад высот и разная ширина - все это усложняет задачу при настройке машины, чтобы она была эффективной на протяжении всех шести километров дистанции, отметил главный инженер.

"На этот этап мы привезем с собой самые мягкие шины. С одной стороны, машины точно такие же, как и на прошлом этапе в Монако. С другой стороны, их поведение, вероятно, будет отличаться на этой длинной трассе", - сказал Робсон.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится в Баку 4-6 июня. Первый день гонок начнется со свободных заездов F2, затем пройдут свободные заезды F1. Завершится соревнование шестого июня, когда с 16:00 до 18:00 пройдет Гран-при Азербайджана Формулы-1 и будет определен победитель.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni