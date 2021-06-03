ГЭЦ Азербайджана провел очередные выпускные экзамены для 9-х классов
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел сегодня очередные выпускные экзамены для 9-х классов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Экзамены прошли в 16 городах и районах. В них приняли участие 20 438 учащихся.
С сегодняшнего дня ГЭЦ начнет обработку протоколов экзаменов и карт ответов. Результаты экзамена будут объявлены в течение недели.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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