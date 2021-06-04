Генпрокуратура назвала число граждан, подорвавшихся на минах на освобожденных территориях Азербайджана

Общество 4 июня 2021 17:09 (UTC+04:00)
Генпрокуратура назвала число граждан, подорвавшихся на минах на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала число граждан, погибших или получивших ранения в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, с 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли семь военнослужащих и 20 гражданских лиц, еще 86 военнослужащих и 29 гражданских лиц получили ранения.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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