Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе, сообщает во вторник Trend.

Депутат Севиль Микаилова, которая на постоянной основе проводит встречи с избирателями, приняла жителей сел Бостанчы, Дедели, Ахмедоба и Гымылгышлаг.

Жители обратились с проблемами, связанными с дорогами, газо- и электроснабжением, а также с другими личными просьбами бытового характера. Большинство обращений было решено на месте, и предприняты шаги для всестороннего рассмотрения и быстрого решения в соответствии с законодательством других вопросов, чье решение требует времени.

Депутат порекомендовала пришедшим на прием гражданам активно участвовать в процессе вакцинации, проводимом в стране.

Избиратели выразили надежду на то, что по инициативе депутата поднятые вопросы найдут за короткий срок свое решение.

(Перевод: Кямаля Сеидова)