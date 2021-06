Сотрудники Silk Way West Airlines были награждены по случаю профессионального праздника (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По случаю 2 июня – Дня гражданской авиации ряд сотрудников Silk Way West Airlines был награжден за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Cотрудники компании были награждены в связи с профессиональным праздником приказом министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рашада Набиева. Так, сотрудники Silk Way West Airlines – вице-президент по управлению полетами Расим Ашрафов, 2-й пилот ВС типа Boeing 747-400 Руслан Байрамов, а также авиационный техник по радиоэлектронному оборудованию филиала компании – Silk Way Technics Анатолий Еремеев были награждены «Медалью за заслуги в области гражданской авиации».

Президент Silk Way Group Заур Ахундов лично поздравил отмеченных наградами сотрудников с профессиональным праздником, вручил им награды и пожелал успехов.

«Мы всегда рады успехам отечественной авиации и достижениям наших сотрудников. Хочу выразить особую благодарность за высокую целеустремленность и самоотверженный труд. Желаю каждому из вас новых свершений и успехов в профессиональной деятельности», - отметил Заур Ахундов в своем обращении к сотрудникам.

Следует отметить, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 мая 2006 года 2 июня отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации.

Учрежденная в июле 2006 года Silk Way Group является динамично развивающейся группой компаний, занимающей одно из ведущих мест в экономике Азербайджана. После реструктуризации 2019 года в составе Silk Way Group функционируют три компании – Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics, занимающиеся обеспечением авиа грузоперевозок и техническим обслуживанием воздушных судов.

Silk Way West Airlines является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Авиакомпания, ежемесячно выполняющая около 350 рейсов посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F, 28 апреля 2021 года подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Silk Way West Airlines, охватывающая более 40 направлений с годовым грузооборотом 420 тыс. тонн, удостоена престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года» южнокорейским аэропортом Инчхон.

Silk Way Technics предоставляет широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту различных типов воздушных судов. Компания на глобальном уровне признана организацией по техническому обслуживанию воздушных судов авиационными властями многих стран.