В Азербайджане инвалидность будут оценивать 163 медучреждения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 163 медучреждения при публичном лице с юридическим правом TƏBİB будут обеспечивать оперативность оценки инвалидности, что повысит качество работы в этой сфере, сообщает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.

При составлении списка медучреждений, которые будут давать направления для оценки инвалидности, учитывались их возможности, уровень материально-технической базы и кадровый потенциал.

Эти медучреждения имеют право давать направления для обследования в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. Врачебно-консультационные комиссии этих медучреждений могут давать направления в МСЭК больным с признаками инвалидности для установления группы инвалидности, продления срока лечения, проведения повторных обследований в связи с истечением срока инвалидности, назначения пособий детям с ограниченными возможностями здоровья.

Также этим медучреждениям дано полномочие вносить направление (форма 88) в подсистему медико-социальной экспертизы и реабилитации для повторного досрочного обследования лиц, имеющих группу инвалидности, изменения причины инвалидности, установления степени утраты трудоспособности при получении травмы или нарушении здоровья на производстве, обеспечения инвалидов техническими и другими средствами реабилитации.

На основании состояния болезни МСЭК оценивает инвалидность и принимает решение о назначении группы инвалидности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)