В ряде больниц Азербайджана выявлены нарушения при организации питания пациентов - Генпрокуратура (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана направило в Генеральную прокуратуру материалы по фактам грубого нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере продовольственной безопасности и организации питания пациентов в ряде больниц районов Азербайджана, функционирующих при Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Нарушения выявлены в больницах Саатлинского, Гаджигабульского, Гекгельского, Самухского, Билясуварского и Лянкяранского районов.

Материалы по фактам нарушений также направлены в прокуратуру указанных районов.

«О результатах полного, всестороннего и объективного расследования общественность будет проинформирована дополнительно», - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)