UNEC в рейтинге университетов мира

БАКУ/Trend/ - Рейтинговое агентство QS обнародовало «Рейтинг лучших университетов мира по версии QS». В рейтинге этого года приняли участие 6415 лучших университетов из 93 стран. Среди этих университетов 1300 университетов, показав высокий результат, вошли в «Рейтинг лучших университетов мира по версии QS». Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) впервые в этом году вошел в «Рейтинг лучших университетов мира по версии QS», расположился на 1001-1200 местах.

Рейтинг университетов мира определяется на основе 5 индикаторов. Среди пяти индикаторов наибольший вес имеет индикатор «Академическая репутация». По этому индикатору UNEC расположился в 501+ ряду среди лучших университетов мира.

Одним из высоких достижений UNEC является то, что он вошел в топ 501+ лучших университетов мира по индикатору «Репутация работодателя». Так, приняв участие в опросе, проведенном среди работодателей, более 450 000 деловых людей и менеджеров сделали свой выбор.

Еще одним из индикаторов, имеющих высокий вес в мировом рейтинге QS, считается «Число ссылок». Этот индикатор имеет вес в 20% и в последние пять лет вычисляется на основе ссылок, которые даются статьям с индексом SCOPUS. По этому индикатору UNEC расположился в 601+ ряду среди университетов, показавших лучший результат. Хотелось бы отметить, что по сравнению с 2017 годом в 2020 году число ссылок, данных статьям в базе SCOPUS профессорско-преподавательского состава UNEC, увеличилось примерно до 286%. 59.3% статьей преподавателей UNEC с высоким фактором влияния были опубликованы в журналах с квартилью Q3 и Q4. Также, приблизительно 1/3 часть научных работ профессорско-преподавательского состава UNEC была опубликована совместно с международными партнерами как результат исследования. Это может служить образцовым примером интернационализации в UNEC в сфере научных исследований.

В общем, UNEC является единственным университетом Азербайджана, который улучшил свои позиции в ряду рейтинговой организации QS в течение 2015-2021 годов. В сравнении с 2020 годом UNEC в 2021 году показав хороший результат, продвинулся приблизительно на 17%.