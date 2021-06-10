В Азербайджане временно прекращается прием заявок для электронного перевода учащихся
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 18.00 временно прекращается прием заявок для электронного перевода учащихся, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.
Это связано с завершением учебного года и процессом итогового оценивания.
Процесс по уже существующим заявкам продлится до 17 июня 2021 года.
О возобновлении работы системы электронного перевода учащихся общественность будет проинформирована дополнительно.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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