В Азербайджане временно прекращается прием заявок для электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 18.00 временно прекращается прием заявок для электронного перевода учащихся, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Это связано с завершением учебного года и процессом итогового оценивания.

Процесс по уже существующим заявкам продлится до 17 июня 2021 года.

О возобновлении работы системы электронного перевода учащихся общественность будет проинформирована дополнительно.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)