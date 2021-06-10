В Баку проходят похороны народного артиста Рамиза Азизбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На кладбище "Гурд гапысы" в Баку проходит церемония похорон народного артиста Рамиза Азизбейли.

Как сообщает в четверг Trend, на похоронах присутствуют родные народного артиста, официальные лица и представители общественности.

Рамиз Азизбейли скончался девятого июня в госпитале модульного типа для пациентов с коронавирусом в поселке Зыг.

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. Он являлся выпускником культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств (ныне – Государственный университет культуры и искусств). На протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм "Pirverdinin xoruzu"). Его самой яркой режиссерской работой является комедийный художественный фильм "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо", 1991) – один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Фильм был удостоен международных призов в странах Азии и Латинской Америки. Еще один яркий фильм – "Yalan" ("Ложь"), посвященный первой Карабахской войне. Он работал завкафедрой режиссуры эстрадного искусства и был руководителем музыкального театра Государственного университета культуры и искусств.

Рамиза Азизбейли - профессор, кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)