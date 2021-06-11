БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует групповой этап чемпионата Европы по футболу – Евро-2020.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония открытия и первый матч турнира состоятся в итальянском Риме.

В первой игре мундиаля в рамках группы А встретятся Италия и Турция.

Еще три игры группы А пройдут в Баку. На Бакинском олимпийском стадионе 12 июня состоится матч между Швейцарией и Уэльсом, 16 июня на зеленый газон выйдут команды Турции и Уэльса, а 20 июня сыграют Турция и Швейцария. Помимо этого, в Баку третьего июля состоится одна игра 1/4 финала.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Отметим, что чемпионат Европы по футболу должен был быть проведен в прошлом году, однако мундиаль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)