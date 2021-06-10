Названо число работников сферы образования в Баку, прошедших вакцинацию
БАКУ /Trend/ - В Баку из 38 185 работников сферы образования вакцинацию прошли свыше 24 тысяч человек.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook, передает в четверг Trend.
По словам министра, 4 620 человек не были вакцинированы, поскольку переболели вирусом, 3400 человек – по другим причинам, таким как болезнь, беременность и наличие антител. Около 3000 человек представили справку о наличии противопоказаний для вакцинации, от добровольной вакцинации отказались всего 2500 человек.
«Рекомендую всем пройти вакцинацию», – добавил Эмин Амруллаев.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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