В Бакинском Экспо-центре продолжается 14-я выставка Caspian Agro (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - С 10 июня в Бакинском Экспо-центре проходит одна из самых масштабных и посещаемых выставок региона - 14-я выставка Caspian Agro. Компания «4S», которая за короткий срок вошла в число самых амбициозных компаний аграрного сектора Азербайджана, уже в третий раз принимает участие в этой выставке.

Директор «4S» Эльхан Алекперов подробно рассказал об оборудовании и инновационных системах, представленных на выставке. Он отметил следующее: «Концерн «CLAAS» впервые представляет модель самого узкого трактора в мире - NEXOS 230 VE – на выставке Caspian Agro 2021. Многие преимущества этой модели, используемой в интенсивном садоводстве и виноградарстве, отличают ее от других. Трактор NEXOS 230 VE с двигателем 88 л.с., 12 задними / 12 передними коробками передач (sürətlər qutusu), гидравлическим масляным насосом с 4 цилиндрами с расходом 111 л / мин и функцией хода улитки 0,5 км / ч имеет ширину всего 1 метр, что делает его очень простым для любых работ в садоводстве. Этот мощный и эффективный трактор с удобной кабиной и маневренностью станет бесценной техникой для многих фермеров».

«Еще одним примечательным моментом на выставке является презентация оборудования для подачи высококачественных кормов, есть возможность получить подробную информацию от зарубежных специалистов по эксплуатации, деталях и настройке трактора ARION 430», - сказал Э.Алекперов.

Зарубежный эксперт Леонид Яковлев дал подробную визуальную и теоретическую информацию по дистанционному управлению оборудованием. «Система дистанционного управления Telematics, собирает и анализирует информацию о тракторах, тем самым оптимизируя работу оборудования», - сказал он.

Региональный менеджер концерна «CLAAS» Мартин Клима сказал в интервью: «Наша современная технологическая продукция разработана специально для Кавказского региона, а также для Азербайджана. Отрадно, что эта техника, успешно прошедшая испытания во всем мире, востребована на азербайджанском рынке и встречена положительно»

Кроме того, Эльхан Алекперов подчеркнул, что на стенде американского бренда «LINDSAY», являющегося официальным партнером компании «4S», демонстрируются инновационные решения, связанные с современным ирригационным оборудованием, а также системы дистанционного управления. В частности, у экспертов можно получить подробную информацию о системе дистанционного управления «FieldNET», для этого рекомендуется посетить стенд.

Еще один продукт компании «LINDSAY» – инновационный контроллер «Pivot Control» - это уникальное решение, которое может модернизировать и универсализировать любую существующую электрическую систему полива (кругового орошения). С внедрением этой платформы управление становится легче, а эффективность увеличивается в несколько раз.

«4S» предлагает приобрести сельскохозяйственную продукцию с 20% первоначальным взносом, 40% субсидией и 40% лизингом на выгодных условиях. В то же время, в зависимости от типа и прочности продукта, предлагаетcz долгосрочное качественное сервисное обслуживание.