В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы

- первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет;

- дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

- дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены.