В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, планируется провести второй этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, первый и второй туры вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет, дополнительные экзамены и экзамены по иностранному языку в соответствии со следующим графиком:
|
№
|
Название экзамена
|
Дата проведения
|
1.
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- первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет;
- дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;
- дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены.
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1 июля
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2.
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Вступительный экзамен на уровне бакалавриата (второй тур), первая попытка:
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III группа
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14 июля
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II и IV группы
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15 июля
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I группа
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27 – 28 июля
Решение о проведении второй попытки второго тура вступительных экзаменов в вузы будет принято в августе в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)