В Азербайджанском высшем военном училище им. Г.Алиева прошли госэкзамены (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском высшем военном училище им. Гейдара Алиева проведены государственные экзамены, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Курсанты, прошедшие подготовку и обучение в военном училище в течение четырех лет, продемонстрировали свои знания и умения.

В аудиториях и специально оборудованных пунктах будущие офицеры сдали теоретические экзамены по различным специальностям и на знание руководящих документов, а в полевых условиях - практические экзамены по тактической и огневой подготовке, эксплуатации боевой техники и другим предметам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)