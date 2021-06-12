В Азербайджанском высшем военном училище им. Г.Алиева прошли госэкзамены (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском высшем военном училище им. Гейдара Алиева проведены государственные экзамены, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Курсанты, прошедшие подготовку и обучение в военном училище в течение четырех лет, продемонстрировали свои знания и умения.
В аудиториях и специально оборудованных пунктах будущие офицеры сдали теоретические экзамены по различным специальностям и на знание руководящих документов, а в полевых условиях - практические экзамены по тактической и огневой подготовке, эксплуатации боевой техники и другим предметам.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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