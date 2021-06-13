В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения COVID-19, выздоровели 182 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 182 человека вылечились, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлен 335 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 328 580 заболевших, умерли – 4 953, число активных больных составляет 1 638 человек.

За последние сутки в Азербайджане проведено 7 389 тестов на выявление коронавируса, в целом за время пандемии – 3 622 499 тестов.